Siit leiad kingisoovitusi peatsele koolilõpetajale!

Laps, sõber või sugulane on (üli)kooli lõpetamas ja kohe-kohe ellu astumas? Äripäeva kingikiirabi tuleb appi ja jagab soovitusi, mida kasulikku võiks lõpetajatele uue eluetapi veerel kinkida, et kingitu pakuks neile abi ja tuge ka pikas plaanis.

Alustav investor

Kui elluastuja on aga majandushuvilisena oma esimesed sammud investeerimismaailmas juba teinud, soovitame ette võtta Alexander Elderi soovitused „Börsikauplemine kui elatusallikas“ koos töövihikuga, kuidas oma oskused järgmisele tasemele viia. Elder on käinud esinemas investor Toomase konverentsil ning astub üles ka 2024. aasta juulis toimuval investeerimisfestivalil.

Kultuurihuviline maailmarändur

Kas sinu lähedane on seikleja hingega? Vahest võtab ta pärast lõpetamist isegi aja maha, et otsida inspiratsiooni ja julgust uuteks väljakutseteks? Kindel soovitus neile, kelle kirg on avastada uusi paiku ja kogeda erinevaid kultuure, on Leo Damroschi imekauni pildimaterjaliga rikastatud raamat „Seikleja“ Giacomo Casanova elust ja avantüüridest.