Tagasi 01.08.24, 19:00 Pikaajaline passiivne investeerimisstrateegia – parim viis saavutada rahaline sõltumatus? Investeerimine on olemuselt küll üsna lihtne, kuid samal ajal peidab endas kümneid strateegiaid, sadu mõisteid ja tuhandeid nüansse, aktsiaid ja fonde. Üksi pea ees teemasse sukeldudes võib enne nii selge olnud siht üsna kiiresti silmist ja järg käest kaduda.

Nelli Janson, LHV investorkogukonna juht. Foto: Liis Treimann Foto: Liis Treimann

„Bogleheads: investeerimise teejuht“ on investeerimisraamat, mis on saanud laialdast tunnustust oma praktilise lähenemise ja lihtsasti mõistetava sisu eest. Raamatu läbiv idee on inspireeritud John C. Bogle’i filosoofiast, mis keskendub investeerimisele madala kuluga indeksifondidesse. Bogle, kes oli Vanguard Groupi asutaja, uskus kindlalt, et pikaajaline passiivne investeerimisstrateegia on parim viis saavutada rahaline sõltumatus. Tema põhimõtted on leidnud toetust üle kogu maailma ning Bogle’i järgijad moodustavad tugeva ja ühtse kogukonna– Bogleheads.

Raamatu autorid Mel Lindauer, Taylor Larimore ja Michael LeBoeuf, kes on ise pühendunud Bogleheadid, on pannud kokku põhjaliku juhendi, kus selgitatakse teemade kaupa kõige olulisemaid aspekte, millega investor peaks tuttav olema. Üksikasjalikult põhjendatakse, miks on oluline investeerimisega varakult alustada, ning näidatakse, kuidas kindlustada säästes ja investeerides jätkusuutlik finantstulevik. Samuti rõhutatakse võlakoormuse vähendamise tähtsust ja antakse praktilisi nõuandeid, kuidas rajada tugev finantsvundament.

Lisaks investeerimise põhialuste tutvustusele käsitletakse põhjalikult erinevaid investeerimisvõimalusi, sealhulgas aktsiaid, võlakirju ja kinnisvara, ning antakse nõu, kuidas ehitada üles tasakaalustatud portfell, mis vastaks selle omaniku eesmärkidele ja individuaalsele riskitaluvusele.

Investeerimise psühholoogia on oluline valdkond, mida sageli alahinnatakse. Raamatus vaadeldakse tavapäraseid käitumuslikke lõkse, nagu emotsionaalne kauplemine ja turu ajastamise katsed, mis võivad viia kahjumisse. Autorid pakuvad välja nippe, kuidas neid komistuskive vältida ja distsiplineeritud investeerimisstrateegia säilitada.

Kõik käsitletavad teemad vormistatakse lugeja jaoks selgeteks juhisteks, mida Bogleheadide kogukond investeerimisotsuseid tehes järgib. See võimaldab just alustaval investoril vältida infomüra, mis võib valikute tegemise keeruliseks muuta. Kui raamatule üldse midagi ette saab heita, siis on see USA-kesksus – Eesti lugejal tuleb eriti maksustamist puudutavates küsimustes leida täiendav kodumaine teabeallikas.

Raamat on teoreetiline investeerimise teejuht ja ühtlasi Bogleheadide kogukonna tutvustus, mis julgustab lugejaid üksteisele investeerimise maailmas toeks olema. Bogleheadide foorumid ja koosolekud pakuvad võimalust jagada kogemusi ja saada nõu sarnase mõttelaadiga inimestelt. Kogukonna toetus ja John C. Bogle’i filosoofia eeskuju annavad lugejale kindluse, et ollakse õigel teel stabiilsema finantstuleviku poole.

erihind, et soetada raamat soodishinnaga! Tutvu raamatu näidislehekülgedega siin . Augusti lõpuni saad ostukorvis kasutada koodi, et soetada raamat soodishinnaga!

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun