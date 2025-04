Raamatuarvustus: investeerimine on sama palju kunst kui teadus

Nüüd, kaks kuud hiljem, võtsin selle raamatu uuesti ette, et saaksin taas kinnitust oma investeerimisstrateegia kindlusele. Ja siit ka väga tugev soovitus– kui turgudel valitseb ebakindlus ning mure ei lase öösel hästi magada, võib jääda väheseks endale “jää rahulikuks”-mõtte sisendamisest.

Selleks, et tuua end tagasi maa peale, parandada kõikuma hakanud enesekindlust ning suunata pilk tulevikku, on kirjutatud just sellised raamatud nagu “Kõige tähtsam asi”.

Howard Marksi raamat on nii teejuht kui ka peegel, mis viib lugejaid läbi investeerimise keerukuse, samal ajal kutsudes neid mõtlema oma eesmärkidele ning kuidas neid on plaanitud saavutada. Raamatu õppetunnid on ajatud, rõhutades kriitilise mõtlemise, distsipliini ja valmisoleku tähtsust omaks võtta ebakindlus.

“Investeerimine on vähemalt samavõrd palju kunst kui teadus,” ütleb autor. Eduks on vaja mitte ainult teadmisi, vaid ka tarkust ‒ võimet näha kaugemale nähtavast, tegutseda otsustavalt, kui võimalused tekivad, ning jääda kindlaks kahtluste ees. Jagades oma filosoofiat ja õppetunde, mida ta on oma teekonnal omandanud, kutsub Marks meid alustama oma teekonda investeerimise meistriks saamise poole.

Autor annab raamatus 21 erinevat soovitust või põhimõtet, millele iga investor peaks mõtlema vähemalt korra. Toon välja viis mind enim kõnetanud printsiipi.

Mõtlemine – esimene tasand ja teine tasand

Kujuta ette, et seisad ristteel, mil saavad kokku kaks erinevat võimalust otsuste tegemisel. Ühel pool on, nagu autor seda nimetab, esimese tasandi mõtlemine – lihtsakoeline ning sageli ka pinnapealne. Esimese tasandi mõtleja võiks öelda: “See on hea ettevõte, ostame nende aktsiaid.” Teise tasandi mõtlemine on täis sügavamaid mõtteid ning küsimusi, millega kaasneb ka teatav keerukus. Teise tasandi mõtleja võiks öelda: “See on hea ettevõte, aga kõik arvavad nii ja tegelikult pole tegemist hea firmaga. Seega on aktsia ületähtsustatud ja ülehinnatud. Hakkame müüma.”

Autor kutsub meid omaks võtma teises tasandi mõtlemist, kus edu ei tähenda mitte ainult seda, et sinul oli õigus, vaid seda, et sul on rohkem õigus kui üldsusel. See lähenemine nõuab uudishimu, skepsist ja julgust erineda üldisest. Ei piisa ainult väärtuse äratundmisest, tuleb osata ette näha, kuidas ja millal ka turg seda mõistab.