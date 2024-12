Tagasi 18.12.24, 10:08 SEB: riigivõlakiri andis tõuke investeerimisega alustamiseks SEB Panga kaudu investeerijate hulk kasvas sel aastal 47%, millele andis olulise tõuke sügisene Eesti riigivõlakirjade emissioon, ütles SEB jaepanga kogumise, investeerimise ja pensionivaldkonna juht Elisabet Visnapuu.

Elisabet Visnapuu selgitab SEB näitel, kuidas riigivõlakiri avaldas investorkonnale positiivset mõju. Foto: SEB Pank

Visnapuu rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et lisaks on näha investeerimisel, et suurenes ka investeeritav igakuine summa.

Visnapuu hinnangul on ühest küljest suurenenud inimeste huvi investeerimise vastu, sest investeerimisest ilma jäämise hirm annab julgust teha esimesed sammud investeerimismaailmas. Samuti otsivad investorid instrumente, mille tootlus on fikseeritud, nagu näiteks võlakirju.

Elisabet Visnpuud intervjueeris Ireene Kilusk.