Tootearendust teeb klient, mitte direktor

PR Foodsi osanik ja juht Indrek Kasela Foto: Raul Mee

Saade on salvestatud konverentsil "Äriplaan 2019". Esimesena saab sõna PR Foodsi osanik ja juht Indrek Kasela, kes ütleb, et talle meeldib teha asju, mis teiste sõnul on võimatud. Kasela teab, et tootearendust teeb klient, mitte direktor, omanik või tootmisdirektor. Teiste öeldu järgi on Kasela maailmakodanik, kelle vaieldamatu tugevus on näha uusi seoseid, vaimustuda nendest ja noppida välja parimad võimalikud tehingud, viies need lõpuni juba teiste abil.

Teises saatepooles kõneleb Go Traveli nõukogu esimees Tiit Pruuli. Ettevõtjale ning rännu-, äri-, ja kirjamehele Tiit Pruulile kuulub Go Groupi kontserni enamusosalus, mille järgselt tõusis Pruuli Äripäeva 2016. aasta Rikaste TOPis 102. kohale. Selle peale ütles Pruuli, et sooviks hoopis tarkade TOPis olla.