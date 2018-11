Elanikkonna segregatsioon ja inimsõbralikud suurprojektid

Saates tutvustab oma doktoritööd elanikkonna segregatsiooni teemal Kadi Mägi. Foto: Andres Haabu

Saates "Imeline teadus" arutletakse selle üle, et eestlased ja venelased kolivad üha enam teineteisest lahku elama, koondudes etniliselt ühtsetesse linnaosadesse. Uurimise all on elukohasegregatsiooni põhjused, millest tuleb rääkima sel teemal doktoritöö kaitsnud Kadi Mägi.

Lisaks kõneleme sellest, et Tallinnas toimub Eesti Maaülikooli osalusel korraldatud konverents teemal, kuidas rajada Rail Balticut ja teisi suurprojekte inimsõbralikult. Sellest tuleb saatesse rääkima ürituse üks korraldajaid, Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli dotsent Evelin Jürgenson. Saadet juhib Alo Lõhmus.