Kuidas kohtumenetlusi kiirendada?

Advokaadibüroo Triniti partner Erki Vabamets. Foto: Andras Kralla

Saates "Trinti eetris" on teemaks, et kohtuvaidlustega seoses on Eestis viidatud kahele probleemile: kohtumenetlused võtavad kaua aega ning erinevad kohtunikud võivad sarnastes vaidlustes langetada risti vastupidise otsuse.

Kuidas kohtumenetlusi kiirendada ning kohtuotsuste kvaliteeti parandada, räägivad saates Harju maakohtu esimees Meelis Eerik ja advokaadibüroo Triniti partner Erki Vabamets. Vestlust juhib Aivar Hundimägi.

