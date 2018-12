Järgnevatel aastatel pakkide hilinemise pärast muretsema ei pea, ütles Omniva juhatuse liige Foto: EESTI MEEDIA/SCANPIX

Omniva: järgmistel aastatel pakid ei hiline

Omniva hiljutised investeeringud viisid küll olukorrani, kus pakke jäi kohale viimata, kuid järgmised viis aastat peaks olema rahulikud, rääkis Omniva juhatuse liige Andre Veskimeister Äripäeva hommikuprogrammis.

„Meil toimus sorteerimisliini kolimine, paigaldasime täiesti uue liini,“ kommenteeris Omniva juhatuse liige ja pakiäri valdkonna juht Andre Veskimeister. Paigaldati ka uus tarkvara ning muudatuste koosmõjus tekkis Veskimeistri sõnul detsembri alguses „väike vigade kuhi,“ mille tõttu jäid mõned pakid kohale viimata . „Meil on väga kahju, et osad pakid on viibinud ja me vabandame selle pärast,“ ütles Veskimeister.

Tegemist oli Veskimeistri sõnul aga ainuõige otsusega, sest mahud on pidevas kasvus. „Oleme täna peaaegu kindlad, et kui me oleksime jäänud meie vanasse keskusesse, siis need probleemid oleksid olnud vaata et suuremad kui meil praegu olid,“ rääkis Veskimeister.

Investeeringute tulemusel väidab Veskimeister aga kindlalt, et järgmised jõulud tulevad paremad. „Meie võimsus teenindada kasvavaid pakimahte on järgmiseks viieks aastaks garanteeritud,“ ütles Veskimeister.

