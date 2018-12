Miks ja kuidas võib tulevikus muld ettevõtliku inimese rikkaks teha?

"Innovatsiooniminutites" on juttu sellest, et muld võib tulevikus ettevõtliku inimese rikkaks teha. Foto: Erik Prozes

Räägime Eesti Maaülikooli professorite Endla Reintami ja Alar Astoveriga. Lisaks uurisime, milliseid innovaatilisi lahendusi on loodud, et me mullast rohkem teada saaks. On see ju meie elukeskkonna üks olulisemaid elemente. Muu hulgas rääkisime ka sellest, miks on muld globaalses mõttes suur murelaps.

Saadet juhivad Kirke Klemmer ja Tanel Saarmann.