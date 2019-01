Kuidas kasutada tehnoloogiaplatvorme äri hüvanguks?

Äripäeva uue raadiosaate "Eetris on Tallinna Ülikool" esimene külaline oli Tallinna Ülikooli vilistlane ja Microsoft Eesti juht Mart Mäe. Rääkisime tema õpingutest ja karjäärist, uurisime Microsoft Eesti siseelu ning selle suurkorporatsiooni tulevikuplaane.

Küsimuse peale, millised väljakutsed on juhtida firmat, mis müüb mujal valmis tehtud tooteid, mis on turul suuresti monopoolses seisus, vastas Mäe, et tegemist on kindlasti unistuste tööga ja väljakutsed otsa ei saa. Ta märkis, et ettevõte omab laialdast mõju, Microsofti tooted on väga laialt levinud ning nad saavad mõjutada paljusid erinevaid organisatsioone.

Microsoft Eesti juht rõhutab, et tehnoloogia on viis, kuidas teha asju efektiivsemalt, aga kui seda valesti kasutada, siis see ei täida oma eesmärki.

Mart Mäe põhjendab Microsoft Eesti töötajate ülikõrget, 8297 euro suurust keskmist kuutasu sellega, et konkureeritakse rahvusvahelisel turul ja töötatakse modernsete vahenditega.

„Meie inimesed võiksid töötada Hispaanias, Soomes või ükskõik kus kohas ning nad tegelevad mitmete riikidega. Võttes arvesse, et nad peavad aitama ettevõtetel ja organisatsioonidel astuda järgmist sammu, kuidas oma äri arendada, peavad nad loomulikult olema parimad inimesed ja me peame maksma neile rahuldustpakkuvat tasu. Sellist, mida turg meilt nõuab.“

