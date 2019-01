Ettevõtja ja investor Raivo Hein ei pelga ka nn patuaktsiaid. Foto: Tanel Meos Jaga lugu:

Ära kunagi suitseta, aga kui keegi tahab, siis paku talle sigaretti

Kahepalgelisus on meil kõigil sees, rääkis investor ning ettevõtja Raivo Hein enda investeerimispõhimõtetest Investor Toomase konverentsil.

„Mina ei löö risti ette kui on vaja osta Boeingu aktsiat, kes tegeleb sõjatööstuses või Colti aktsiat, kes teeb väga vingeid käsirelvi,“ rääkis Hein. „Minust sõltumata, kui ma jätan selle (investeeringu – toim) tegemata, siis kuskil käib sõda ikka edasi.“ Samuti ei tasu Heina sõnul võtta kiirlaenu, kuid kui keegi soovib laenu, siis annab ta seda hea meelega. Lõpuks oleneb Heina sõnul kõik sellest, kui legaalne see tegevus on.

Milliseid investeerimispõhimõtteid järgivad teised Tallinna börsi suured rahaliigutajad, saab kuulata Investor Toomase tunnist Äripäeva uues podcastide keskkonnas.

Investor Toomase konverentsil salvestatud aruteluringis räägivad oma portfellist, investeerimispõhimõtetest ja –strateegiatest investor ja Äripäeva koostatud Eesti Rikaste TOPis olev laiahaardeline ettevõtja Raivo Hein, advokaat ja 2018. aasta Äripäeva Investorite TOPi 25 koha omanik Indrek Naur ja eestlastest Skype’i loojate investeerimisfirma Ambient Sound Investments portfellihaldur Arko Kadajane.

Arutlusringi juhib Nasdaq Tallinna börsi tegevjuht Kaarel Ots.