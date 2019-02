Kuidas vältida tähelepanu kaaperdajaid

Kas töötades pinnapealselt suudame iga hetk vajadusel süveneda, arutlevad koots Risto Sulu ja digiagentuuri Lavii turundusjuht Timo Porval. Foto: Liis Treimann Jaga pilti:

Enamik meist on nõus, et süvenenud töötamine on tõhus ja vajalik. Samuti arvame, et süvenemine on meie enda tahte ja motivatsiooni küsimus. Kuigi kasutame enamasti pinnapealset lähenemist, sest nii palju on ju vaja korraga teha, oleme veendunud, et võime vajaduse korral iga hetk süveneda. Kas see tegelikult nii on, sellest saates "Juhtimislabor" räägitaksegi.

Samuti räägitakse, mida süvenemine tegelikult annab, kuidas vältida tähelepanu kaaperdajaid, kuidas osata oma aega kaitsta ning miks on rutiinid ja jõudeolek kasulikud. Räägitakse ka jaanuaris ilmunud Cal Newporti raamatust „Süvenemine“. Stuudios on digiagentuuri Lavii turundusjuht Timo Porval ja koots Risto Sulu.

Saatejuht on Signe Rummo.