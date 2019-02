Rail Balticuga seotud hanked võtavad tuure üles

Sel aastal plaanib Rail Baltic Estonia alustada paarikümne hankemenetlusega. Äripäeva raadio saates „Triniti eetris“ tegid Rail Baltic Estonia projekti juht Vaiko Eggert ja advokaadibüroo Triniti partner Tõnis Tamme ülevaate hangetest, mis sel aastal on plaanis välja kuulutada.

Eggert ja Tamme jagasid saates soovitusi, millega tasub ettevõtjatel hangetel osalemisel arvestada. Lisaks räägiti ka välisfirmade huvist raudtee rajamisega seotud hangete vastu. „Hanked kuulutatakse välja küll mõistliku varuga, aga see ajavaru on mõistlik neile ettevõtjatele, kellel on kodutöö hästi tehtud,“ selgitas Tõnis Tamme.

Näiteks otsib Rail Baltic Estonia praegu alternatiivseid asukohti kuivsadama terminali rajamiseks. Praegu on üheks asukohaks pakutud Rae valda.

Lisaks hangetele tehti saates juttu ka sellest, kuidas üritatakse maandada hangete vaidlustamisega seotud riske. Samuti räägiti sellest, kuidas kulgeb Rail Balticu rajamiseks vajaliku maa omandamine ning milliseid uusi ärivõimalusi võib Rail Balticu rajamine ettevõtjatele luua.

