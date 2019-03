Saate "Lavajutud" teemaks on, et suur hulk alkoholiprobleemiga inimesi kõnnib ringi ravita. Üks osa ei tea, kelle poole pöörduda, ning teised mõtlevad, et neil on häbi abi küsida. Ettekande nimi on "Mida alkoholisõltlasega peale hakata?". Foto: Raul_Mee, Raul Mee