Kelle investeeringuid me ootame?

Saates keskendume investeerimisvõimalustele Eesti kinnisvaraturul. Stuudios on Uus Maa Kinnisvarabüroo partner Mika Sucksdorff ja Uus Maa Property Advisorsi juhatuse esimees Ardi Roosimaa.

Uus Maa Kinnisvarabüroo partner Mika Sucksdorff ja Uus Maa Property Advisorsi juhatuse esimees Ardi Roosimaa. Foto: Kinnisvarauudised

Uurime, milline on siinne investeerimiskeskkond ja keda me kinnisvaraturule ootame ning vajame. Muu hulgas saab teada, miks loosung "Hiina raha me ei taha!" saatekülalistele ei meeldi.

