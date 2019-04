Lenne trumbid alustades ja nüüd

Teises saatepooles räägib lasterõivaid tootva Lenne OÜ omanik Meeli Leeman, kuidas Lenne on aastast 1991 tegutsenud. Foto: Raul Mee

Saates "Lavajutud" räägib lasterõivaid tootva Lenne OÜ omanik Meeli Leeman. Naine, kelle tegevus ühendab meid rohkem, kui te arvata oskate. Ta on Lenne brändi looja – riided, mida kannavad pea kõik meie lapsed või lapselapsed. Lugu, kuidas Lenne on aastast 1991 tegutsenud, on väärt kuulamist.

Enne Meeli Leemanit kõneleb aga gasellettevõtte OÜ Otepää Rehabilitatsioonikeskus omanik Liina Lokko. Suure südamega gasell räägib maailmavaatest – sellest, kuidas on ettevõtjatel võim anda oma tegevusega tagasi. Tema hüüdlause on "Võim on võimalus teha head".

Saade on salvestatud Gaselli Kongressil.