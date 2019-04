"Enam ei saa Brexiti-kummi venitada"

Reformierakondlane ja NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson näeb, et Suurbritannia on end viinud väga raskesse olukorda. Foto: Liis Treimann

Raske on näha, et Suurbritannia võiks veelgi ajapikendust saada, ütles Kiievis viibiv NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

"See mõjub Suurbritannia enda rahvusvahelisele mainele ja reputatsioonile. Mina ei kujuta ette, et veel mingi pikendus otsida. Theresa May eesmärk on leppega lahkumine, kuna rahvas on 2016. aastal oma sõna öelnud. Samas ta ei aktsepteeri parlamendi mitmel korral väljaöeldut, et nad ei toeta seda lepingut," selgitas Mihkelson. Tema sõnul on nii Theresa May kui ka Suurbritannia laiemalt küllaltki raskes ja segases olukorras.

Neljapäeva õhtul ilmunud Tallinna Kaubamaja esimese kvartali tulemustest rääkisime ettevõtte juhi Raul Puusepaga. Ta selgitas, mis on tekkinud kahjumi põhjused, miks ei näita mõnes segmendis müügitulu kahanemine õiget pilti ja millele kavatseb ettevõte edaspidi kindlasti panustada.

Eile Eesti mõjukaimaks finantsjuhiks valitud Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid rääkis, kuidas ta nii kaugele on jõudnud, millised on tema selle aasta suurimad eesmärgid ja kuidas ta oma meeskonda valib.

Vaatasime üle ka aktsiaturgudel toimuva ning tegime ülevaate Pärnu finantskonverentsi olulisematest teemadest.

Hommikuprogrammi vedasid Indrek Mäe ja Ken Rohelaan.

Kuula hommikuprogrammi Äripäeva raadio podcast'ide keskkonnast.