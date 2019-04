"Kuuma tooli" debatt võõrtööjõust: Raivo Rand ja Jaak Valge

Ehitusettevõtja Raivo Rand. Foto: Andras Kralla

Otsesaates "Kuum tool" debateerisid võõrtööjõu temaatika üle Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juht Raivo Rand ja EKRE liige, ajaloolane Jaak Valge.

Kas võõrtööjõuga on häda selles, et teda on liiga vähe, või on Ukrainast, Venemaalt ja mujalt ajutiselt ja pikaajaliselt Eestisse rändavaid töötajaid hoopis liiga palju? Raivo Rand on kaitsnud esimest, Jaak Valge aga teist positsiooni.

Saates tuli jutuks, milliseid muudatusi võib võõrtööjõudu puudutavas poliitikas kaasa tuua uus koalitsioon. Saadet juhtis Jaanus Vogelberg.

Kuula saadet "Kuum tool" Äripäeva raadio podcastide keskkonnast.