Kopli liinidele joostakse tormi

Fund Ehitus hakkas eelmisel aastal Kopli liinidele uusi maju arendama. Arendusjuht Olivia Maimre rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et töös on kümme maja, mille peale on kliendid ootamatult suurt tormijooksu teinud.

Fund Ehitus ehitab Koplisse uut elamurajooni. Foto: Andras Kralla

Esimesed kliendid saavad sisse kolida selle suve alguses. Kuula Äripäeva hommikuprogrammist, millised on olnud arenduse suurimad väljakutsed.

Hommikuprogrammis oli külas veel ka Negavati projektijuht Kadi Mitt, kes rääkis Negavati ressursisäästlikkuse konkursist ja selle aasta finalistidest. Külas käis ka HUGO OÜ juhatuse liige Artur Fjodorov, kes rääkis tehisintellektist, kes annab virtuaalset õigusabiteenust.

