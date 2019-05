Millisest Põhja-Tallinna asumist saab järgmine kinnisvarapärl?

Põhja-Tallinnas tõuseb Kalamaja kõrval armastatud elupaigaks Kopli. Oma sihtgrupp on Pelgurannal, kus meelitab merelähedus, rääkisid Uus Maa kinnisvaramaakler Marina Hodus ja analüütik Igor Habal Äripäeva raadios.

Uus Maa Põhja-Tallinna piirkonna maakler Marina Hodus ja analüütik Igor Habal Foto: Kinnisvarauudised

Üle 10 aasta Põhja-Tallinna piirkonnas tegutsenud Marina Hodus meenutas "Uus Maa kinnisvarasaates", et tema maakleripõlve alguses oli Kalamaja populaarsus juba tärganud. „Juba siis räägiti, et pealinn areneb Põhja-Tallinna suunas ja nii ongi läinud,“ ütles Hodus.

Analüütik Igor Habal kinnitas saates, et Põhja-Tallinn on saavutanud oma kindla positsiooni. „See linnaosa jääb hinnaklassilt alla ainult Kesklinnale. Eriti kui vaadata lähimaid asumeid. Aga ka linnaserva jääv Kopli muutub jõudsalt kallimaks. Kui vaatate Kopli liinide uusi maju, siis esimesed hinnad olid Mustamäe kanti, praegu ligineb hind juba Kristiine tasemele. Ja on näha, et arendusaktiivsus tõuseb ka muudes Kopli piirkondades.“

Kuula saadet siit: