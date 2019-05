Börsipauk jäi nõrgaks

Hommikuprogrammis käis külas SEB Marketsi juht Kristofer Vähi rääkimas sellest, kuidas võiks mõjutada USA–Hiina kaubandussõda turge. Foto: Andras Kralla

"Õhtuks oli pilt juba selles mõttes hoopis teine, et need investorid, kes nägid, et nii-öelda allahindlusega müüakse, olid valmis ostma USA turud tagasi üles," vaatas tagasi eilsele börsiõhtule SEB Marketsi juht Kristofer Vähi.

USA aktsiaturg oli esmaspäeva alguses suures languses, kui Trumpi Twitteri-sõnumid panid investoreid kahtlema USA ja Hiina kaubandusläbirääkimiste õnnestumises. Kuid päeva lõpuks läks turgudel miinus oluliselt väiksemaks, kui Hiinast tuli sõnum, et siiski osaletakse kolmapäeval Washingtonis algaval järjekordsel kõnelustevoorul.

"Eks Trump on varem ka ju tegelikult kasutanud sellist taktikat, kus ta läbirääkimiste sellises suhteliselt hilises faasis asub mingile jõupositsioonile. Hiina teiselt poolt teeb täpselt samamoodi ja see on võib-olla lihtsalt läbirääkimistehnika," ütles Vähi hommikuprogammis.

Vähi lisas, et kui need tariifid nüüd peaksid tõesti tõusma, siis see on mõnevõrra ohu märk. "Tegelikult ei tule kriisi ikkagi lõpuks sellise asja pealt lihtsalt, et tariifid on nüüd kõrgemad. Kriis tuleb ikkagi siis, kui majandusbaas on nõrk."

Lisaks tuli hommikuprogrammis juttu tänasest Äripäeva kaaneloost, karusellpettustest üle Euroopa koos Äripäeva ajakirjaniku Piret Reiljaniga ning sellest, mis valusid tähendas ennast Hispaania turule sisse ostmine Krimelte jaoks, mida kommenteeris ettevõtte juht Jaan Puusaag. Hommikuprogrammi vedasid Meelis Mandel ja Priit Pokk.

