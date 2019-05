Ettevõtte loomulikust arengust

Organisatsioonide arengunõustaja Tiit Urva, saatejuht Jana Vainola ja mentor Aivar Haller Foto: Äripäev

Eesti juhid vananevad ja on liigselt kinni kasumi jahtimises. Kuidas aga leida järelkasvu, kes keskenduks rohkem ettevõtte sisemisele arengule?

Sellele küsimusele saab vastuse 22. mail toimuval arenguseminaril "Ettevõtte loomulik areng", kus antakse nõu, kuidas panan juhte uutmoodi mõtlema ja tegutsema.

Mis Eesti ühiskonnas toimub? Kas areng on peatunud ja edasi liikumist ei toimu? Milline ettevõtlus loob ühiskonnale väärtust? Kas tippettevõtted on vastutustundlikud ettevõtted? Kas Eesti majanduses ja ettevõtluses on piisavalt palju koostööd? Neile küsimustele otsisime vastust ka raadiosaatest.

Saates käisid külas mentor Aivar Haller ja organisatsioonide arengunõustaja Tiit Urva. Saatejuht oli Jana Vainola.