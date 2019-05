Miks on maailmas prügi nii palju?

Üle maailma on suureks probleemiks prügi. Miks seda nii palju tekib? Kuidas me jäätmeid saame taaskasutada ja millised uued muudatused meid tulevikus prügimajanduses ees ootavad. Sellele kõigele saate vastused saates „Innovatsiooniminutid“. Külas on Eesti Maaülikooli metsandus-ja maaehitusinstituudi professor Mait Kriipsalu. Saatejuht Jana Vainola

Saadet kuula siit: https://raadio.aripaev.ee/episood/miks-on-maailmas-prugi-nii-palju