Viljar Arakas peab riigi eelarveotsuseid lühinägelikeks

Valitsuse pressikonverents. Foto: Liis Treimann

Valitsuse lühiajaline mõtlemine on kurvastav, tõdes tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis EfTEN Capitali juht Viljar Arakas.

Arakas rääkis, et kui vaadata eilseid uudiseid riigieelarvest, siis tundub, et tekitatakse ideaalset olukorda, kuidas põlvkonnad omavahel tülli ajada. "Vanaema saab küsida oma lapselapse käest, et kas sa juba lõpetasid teise sambasse sissemakse, et minu pension saaks tõusta," näitlikustas ta.

Valitsuse eelarveotsuseid nimetas Arakas äärmiselt lühinägelikeks. "Kuid valitsus on ametisse saanud demokraatlikul viisil, meeldib see meile või mitte. Tõesti see lühiajaline mõtlemine, mis praegu läbi kumab kõikide nende otsuste taga, on kurvastav," ütles ta.

Hommikuprogrammis rääkis peale Viljar Arakase ka rahandusminister Martin Helme, sellest, millal alaneb kütuseaktsiis, kas riik plaanib laenu võtta, kui paljud lahkuvad teisest sambast ja paljust muust.

Äripäeva ajakirjanik Jaanus Vogelberg rääkis JOKK-skeemist Tallinna kinnisvaraturul.

Programmi vedasid Meelis Mandel ja Rivo Sarapik.

