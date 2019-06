ELis olles on Eesti ekspordi väärtus kerkinud enam kui miljoni võrra

Statistikaameti juhtivanalüütikud Mirgit Silla (vasakul) ja Evelin Puura ning Nortali juhatuse esimees Priit Alamäe Foto: Liis Amor

Äripäeva raadiosaates "Arvude taga" uurisime, mis on väliskaubanduses muutunud ajaga, mil Eesti on Euroopa Liidus olnud ja kuidas on mõjunud Euroopa Liidus olek Eesti eksportijatele. Samuti rääkisime Eesti väliskaubanduse tulevikust, kui Suurbritannia ELst välja astub.

Saates olid külas Statistikaameti juhtivanalüütikud Evelin Puura ja Mirgit Silla ning Nortali juhatuse esimees Priit Alamäe.

Saadet juhtis Liis Amor.

Saade valmib koostöös Statistikaametiga.

Kuula podcasti siit: