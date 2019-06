Kas Eestis tehtud EasyHybrid muudab maailma?

Jarmo Mätnikov, EasyHybrid süsteemi üks arendajatest. Foto: Äripäev

Seekord on lisaks autosõpradest saatejuhtidele Hindrek Männikule ja Tõnu Trammile stuudios Jarmo Mätnikov, kes on uudse EasyHybridi süsteemi üks arendajatest.

Tegemist on tehnilise lahendusega, mis muudab mis tahes sisepõlemismootoriga sõiduki hübriidsõidukiks ning mille esimene prototüüp peaks valmima juba sel aastal. Millised on ettevõtmise plaanid ja kas eesmärk viia selle abil Euro IV veoki saaste samale tasemele Euro VI normidega on reaalne, sellele saade peamiselt keskendubki.