Apple'i kasutajad on nagu heroiinisõltlased

Marat Kasparov, kes suutis juba jaanuarikuisel investor Toomase konverentsil ette näha Tesla aktsia väärtuse pooldumist. Foto: Andres Haabu

Kaupleja, kel läks täkkesse Tesla aktsiahinna langusele panustamisega, soovitab nüüd osta Apple’i aktsiat.

„Ma ostaks Apple’it praegusel hetkel,“ soovitas päevakaupleja Marat Kasparov Äripäeva hommikuprogrammis. „See on sedavõrd undervalued (alahinnatud- toim) aktsia. Cashi (raha- toim) on palju ja me kõik oleme nii seotud sellega,“ rääkis päevakaupleja ja lisas, et Apple kasutajad on nagu heroiinisõltlased, kes käivad poes aina Apple’i asju juurde ostmas.

Veel võtsime reedeses hommikuprogrammis ette Eesti panga sisenemise uuele turule. Nimelt teatas Inbank eile jõulisest laienemisest Poola turul. Seetõttu rääkisime panga juhatuse esimehe Jan Andresooga sellest, miks soovitakse laieneda just Poolas, kui palju erineb sealne krediiditurg Eesti omast ning millised on Inbanki peamised väljakutsed.

Samuti vaatasime otsa Eesti pangandusturu tulevikule ning selle kokkukuivamisest tekkinud probleemidele ja võimalikele lahendustele.

Üle ega ümber ei saanud ka börsifirmade juhtide palkadest ehk tänasest Äripäeva kaaneloost.

