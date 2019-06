Palk olgu selline, mis kehva juhi ametist peletab

Tippjuhtide tasu peaks sõltuma sellest, kuidas suudetakse väärtust pikas perspektiivis kasvatada. Kui tippjuht seda suudab, siis teenib ta hästi, ning kui ta ei saa hakkama, siis on tema põhipalk nii väike, et ta lahkub ise ametist ja vabastab koha võimekamale, ütles juhtimiskonsultant Mait Raava, kes on seda meelt, et tasud peaksid olema läbipaistvad.

Läbipaistvusest üksi jääb aga väheks ja siin tõi ta halva näitena Eesti Energia. Miks ta Eesti Energia tõi esile halva näitena, kuigi ettevõtte juhtide palgad on avalikud, saate kuulata hommikuprogrammist:

Alexela otsustas hiljuti investeerida meediaärisse ning ostis poole Õhtulehest. Miks selline otsus tehti ning mis on Alexela sammud nende jaoks uues ärivaldkonnas, küsisime Alexela Groupi juhatuse esimehelt Andreas Laanelt.

Riigikontrolli auditijuht Airi Andresson tegi kokkuvõtte täna avalikustatud toiduohutuse auditist, kus selgub, et ebaproportsionaalselt palju kontrollib riik kohalike tootjate toodangut ning kergemini pääsevad importöörid.

Hiina, Tšiili ja Malaisia ootavad enda turule rohetehnoloogia ning targa linna valdkonnas tegutsevaid Eesti ettevõtteid. Tehnopoli äriarenduse osakonna juhataja Anu Puusaag rääkis, millised võimalused on nendel kolmel eksporditurul läbilöömiseks.

