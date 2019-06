Kas sotsid ja EKRE mahuksid ühte valitsusse?

Sotsiaaldemokraatide uus esimees Indrek Saar kinnitas Äripäeva raadio saates "Poliitikute töölaud", et praeguseid väärtusi kandva EKREga nad valitsusse ei läheks, kuid loodab, et konservatiivid on valmis suhtumist muutma.

Indrek Saar praeguse EKREga valitsusse ei läheks. Foto: Liis Treimann

"Praeguse EKREga ei ole sotsiaaldemokraatlikul erakonnal võimalik valitsusse minna," kinnitas Saar. "Aga ma inimese ja kodanikuna tahaksin looda, et see on neil praegu hilispuberteedi nähtus, kus tahaks kogu maailma kuu peale saata ning nad aja jooksul ikkagi hakkavad oma vastutusest aru saama," lisas ta.

Sellegipoolest on Saarel lootus, et sotsiaaldemokraadid saavad selle parlamendi koosseisu ajal valitseda. "Tänasel päeval, kus kogu Eesti poliitika on teinud valdava osa Eesti ühiskonna jaoks ootamatu pöörde, arvan, et selle jaoks, et Eesti ühiskond püsiks tervikuna koos ning me ei läheks lootusetult omavahel tülli, on kõigile kasulik, kui esimene õppetund praegusele valitsusele lõpeb võimalikult kiiresti," ütles sotside värske juht.

Saar lisas, et alternatiivse valitsuse moodustamiseks on praeguse parlamendimatemaatika juures kaks tõsiseltvõetavat võimalust, millest üks eeldab koostööd sotsiaaldemokraatidega.

Siiski tõdes Saar, et ka Reformierakonnaga iga hinna eest valitsusse ei minda ning probleemiks võib saada oravapartei soov kehtestada 500eurone tulumaksuvabamiinimum kõigile. "Meie jaoks on moraalselt küsitav, kui me kõikidest vahenditest, mis meil üldse olemas on, paneme valdava osa sellesse, et mitte luua ühiskonda võrdseid võimalusi, vaid anname selle neile, kel läheb niigi juba paremini," rääkis Saar. "Selle asja hind on pöördvõrdeline sellega, mida see ühiskonnale annab – kui näiteks riigikogu liikmed saavad väikese täiendava sissetuleku, kuid päästjate ja politseinike palgad jäävad tõstmata ning teadus rahastamata, ei tee see ühiskonda õnnelikumaks ega tasakaalukamaks."

Veel oli saates juttu sellest, millised riigiettevõtted tooks Saar sotsiaaldemokraatide valitsuses olles börsile ja kas meditsiinisüsteemi aitaks efektiivistada erakindlustusandjate turule lubamine.