Kuidas leida ja Eestisse meelitada tasemel IT-spetsialist?

Kõrgel tasemel IT-spetsialisti leidmine ja meelitamine on omaette kunst ning mõnikord Eestis selliseid inimesi ei olegi, neid tuleb mujalt maailmast otsida. Foto: Raul Mee

Saates "Delovõje Ljudi" on külas Julia Jolkin – üks kogenumaid Eesti IT-spetsialistide värbajaid ning värbamisagentuuri IT-Talent asutaja. Tema klientide seas on paljud mainekad Eesti firmad, näiteks Bolt, Nortal, Starship, Kühne&Nagel, Veriff ja teised.

Kõrgel tasemel IT-spetsialisti leidmine ja meelitamine on omaette kunst ning mõnikord Eestis selliseid inimesi ei olegi, neid tuleb mujalt maailmast otsida. Saates räägib Julia sellest, kuidas ta seda teeb. Lisaks räägime sellest, mis riikidest tulevad Eestisse IT-spetsialistid, mis hüvesid neile pakuvad tööandjad, kui suurt palka saavad tippspetsialistid IT-s ning mis põhimõttetel on Julia oma äri ehitanud.

Saadet juhib Polina Volkova.

Kuulake saadet siit: