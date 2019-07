Parimate juhtide valusad õppetunnid, nõrkused ja soovitused noortele

Konkursi Parim Juht 2019 finalistid (vasakult): Risto Mäeots, tiitli pälvinud Jaanus Vihand ja Aku Sorainen. Foto: Urmas Kamdron

Mis on Eesti paremate juhtide kõige suurem nõrkus, mida peavad nad juurde õppima ning milliseid valusaid õppetunde on nad kogenud, see selgub saatest "Juhi jutud".

Teeme saates kokkuvõtte kevadel ja suvel eetrisse jõudnud intervjuudest saates "Juhi jutud" ning toome kuulajani parimad palad ja mõtted.

Sel korral on fookus konkursil Parim Juht 2019 ja saates meenutame intervjuusid konkursi finalistide Jaanus Vihandi, Risto Mäeotsa ja Aku Soraineniga.

Juttu tuleb sellest, kuidas saada spetsialistist heaks juhiks, kuidas pani kiire kasvamine juhtimist ümber korraldama ning mis on parima juhi nõrkus.

Juhtide oskusi ja puudujääke hindasid lisaks konkursi žürii liige, Luminori privaatpanganduse Balti üksuse juht Gunnar Toomemets ja hinnatud juhtimiskonsultant Mait Raava, kes kommenteeris tänavust konkurssi vahetult pärast võitja selgumist.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit: