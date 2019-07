Eesti Michelini tärn seisab lihtsa sammu taga

Kristjan Peäske avaldas lootust, et rahaeraldis Michelini tärni giidide siiatoomiseks tehakse ära. Foto: Eiko Kink

Michelini tärni võiks Eestisse tuua lihtne valitsuse poolne samm, rääkis Leib Restorani osanik ja üks juhte Kristjan Peäske.

Michelini tärni pole siinmail, kuna valitsus pole teinud vajalikku rahapaigutust, ütles Peäske Äripäeva Hommikuprogrammis. „Raha ei too otseselt tärni, raha toob giidid,“ selgitas ta. Hea näide on tema sõnul Tokyo, kus valitsus panustab sellesse, et seal oleks suurim giidide arv maailmas. See on omakorda toonud enim Michelini tärniga restorane.

„Ma tean, et käivad juhtimiskoridorides tugevad läbirääkimised ja ma südamest loodan, et need giidid otsustatakse Eestisse ära tuua,“ ütles Peäske ja lisas,et esmase investeeringu suuruseks võib olla ligikaudu miljon eurot.

