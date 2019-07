Energeetikasektor ootab läbimurret

Selle kohta, kui palju leidub Eestis idufirmasid energeetikasektoris, kuuleb saatest. Foto: Erik Prozes

Levinud on arusaam, et Eesti on üks paremaid kohti maailmas, kus oma lennukate ideede elluviimist alustada. Kas see on tõesti nii ning miks?

Kui mujal maailmas räägitakse alles energeetikasektori andmete kogumise ja digitaliseerimise olulisest, siis meil on see etapp juba läbitud. Miks pole aga Eestis toimunud läbimurret kogutud info rakendamises?

Räägime, milline on olukord Eesti start-up-maailmas, kus on loodud hea platvorm keskkonnasõbralike iduettevõtete kasvamiseks. Kuidas see toimib ning kas seniste edulugude pinnalt on 2035. aastal Eestis ka mõni energeetikasektori ükssarvik?

Nende teemade üle arutlevad saates "Eetris on Arvamusfestival" Cleantech ForEsti tegevjuht Erki Ani, Sunly OÜ asutaja Martin Kruus ning Eleringi digitaliseerimise arendus- ja tarkvõrgu üksuse juht Georg Rute.

Kuula saadet siit: