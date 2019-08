Mille poolest eristub andmeteadus statistikast?

TÜ emeriitprofessor Ene-Margit Tiit. Foto: Arno Mikkor

Andmeteadlast on peetud üheks 21. sajandi kõige olulisemaks elukutseks. Samas olid ju juba ka eelmisel sajandil olemas nii statistikud kui ka informaatikud ja võib tekkida küsimus, et mis uus asi see andmeteadus nüüd siis on.

Kes on see andmeteaduse spetsialist, kelle väärtus nii ettevõtja kui ehk ka riigi jaoks oleks hindamatu - mida ta nii väärtuslikku teeb ja milline peaks olema tema haridus ja kogemused?

Arvamusfestivali viimases eeldebatis võtamegi ette sellise mõiste nagu andmeteadus - mille poolest erineb see statistikast, kui laialdase valdkonnaga tegemist on ning kus meie ümber võib seda märgata. Samuti räägime, kas riiklik statistika peaks olema inimestele ja ettevõtetele rohkem kättesaadav.

Saates on külas identimisteenuse pakkuja Veriffi automatiseerimise juht Taivo Pungas, Tartu Ülikooli matemaatika emeriitprofessor, statistik ja rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit ning Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor, Eesti geenivaramu vanemteadur Krista Fischer. Saatejuht on Priit Pokk.

