Jobbattical sai uue sisu kahe nädalaga

Oleme firma struktuuri juba ära muutnud – kahe nädalaga, kommenteerib Jobbaticali asutaja Karoli Hindriks Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kui kiirelt muudeti ettevõtte ärisuund.

Jobbaticali asutaja Karoli Hindriks rääkis Äripäeva hommikuprogrammis ettevõtte ärisuuna muutmisest. Foto: Andras Kralla

Jobbatical loodi neli aastat tagasi töökohtade vahendamiseks, kuid teisipäeval teatas ettevõte, et keskendub nüüd töötajate immigratsiooni ja sisse elamise abistamisele.

Praegu saab Jobbatical partnervõrgustiku kaudu immigratsiooniteenust pakkuda rohkem kui 50 riigis. "Me oleme teinud seda kui lisateenust, mis läks nii lendu, et me saimegi aru, et kogu ümberasumise probleemi tuum on tegelikult seal," selgitas Hindriks, kuidas uue suunani jõuti.

Lisaks uurime Jobbaticali asutajalt Karoli Hindriksilt, mida firma äriidee muutmine endaga kaasa tõi.

