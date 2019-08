Kuidas oma hirmud üle kavaldada?

Roland Tokko (paremal) ja Madis Müür tänavu juulis investeerimisfestivalil. Foto: Raul Mee, fotograaf

Seekordses Äripäeva raadio saates "Juhi jutud" on külas Edu Akadeemia asutaja ja juht Roland Tokko, kellega räägime sellest, mis on inimeste tegelik potentsiaal ja kuidas seda mõõta ning seda saavutada.

Samuti tuleb juttu harjumustest ja hoiakutest, mis takistavad edu saavutamast, ning sellest, kuidas saada üle inimest tagasi hoidvatest hirmudest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit: