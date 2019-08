Ebatavaline pereäri: IT-mees ja jurist küpsetavad käsitööleiba

Saate "Delovõje ljudi" külalised on Anna Gritsevich ja Vassili Širõi. Foto: Erakogu

Tänased külalised on Vassili Širõi ja Anna Gritsevich – IT-mees ja jurist, kes peavad oma pagarikoda, kus ei kasutata üldse pärmi. Seetõttu on toodete valmistamise aeg päris pikk, 24 tundi.

Käsitööleib on kindlasti tänapäeval trend, kuid selle turg on suhteliselt kitsas. Intervjuus räägivad Vassili ja Anna, miks nad just selle tegevusala valisid ja kuidas neil õnnestub pidada sellist eksootilist pereäri.

Paljud tööandjad kurdavad tänapäeval, et häid töötajaid on raske leida. Kindlasti see on probleemiks ka Anna ja Vassili jaoks. Kuid nad rääkisid ka ühest väga ebatavalisest probleemist – nimelt oleneb nende äris palju sellest, kuidas ennast tunneb juuretis, mis on käsitööleiva oluline komponent.

Saadet "Delovõje ljudi" juhib Polina Volkova.

Kuulake saadet siit: