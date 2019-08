Kaja Kallas: Jüri Ratas üritab Eestit kolkaks muuta

Teisipäevases hommikuprogrammis käis stuudios Reformierakonna juht Kaja Kallas, et selgitada, mida taotleb Reformierakond peaminister Jüri Ratase umbusaldamisega. Riigikogu koguneb erakorraliselt sel reedel.

Äripäeva raadio saates rääkis Reformierakonna esimees Kaja Kallas peaminister Jüri Ratase umbusaldamisest. Foto: Liis Treimann

"Kui vaadata kõike seda, mis kolme aasta jooksul on juhtunud, siis ma arvan, et see suurem pilt on see, et Jüri Ratas üritab Eestit tagasi viia suvaliseks või mõttetuks Euroopa kolkaks," põhjendas Kaja Kallas umbusaldamise põhjuseid.

Kallase sõnul töötab Reformierakond selle nimel, et valitsus moodustada, kuid eesmärk ei ole iga hinna eest võimule saada, vaid pakkuda välja ideid, mis Eestit edasi arendavad. "See on asi, mida ma praeguse valitsuse puhul sugugi ei näe," selgitas ta.

Kaja Kallas kommenteeris ka muid viimase aja sündmusi sisepoliitikas ning vastas, miks liberaalne Reformierakond pole nõus teise pensionisamba reformiga praegusel kujul.

Kuula intervjuud siit:

