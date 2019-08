Kaubandussõjast Eesti ja Ühendriikide vahel

Tänases hommikuprogrammis arutasime Postimees Grupi tegevjuhi Andres Kulliga, kas Eestil oleks teiste Euroopa riikide eeskujul võimalusi internetihiide maksustada või käiks kaubandussõda USAga meile üle jõu.

Foto: Will Lester / Orange County Register via ZUMA Wire / Scanpix

Küsimusele, kui võimalik on praeguse asjade käigu juures see, et Eesti peaminister Jüri Ratas ütleb, et me maksustame Google'i ja Facebooki, ning USA president Donald Trump ütleb seepeale, et me maksustame siis teie Cleveroni või klaveritootjad, vastas Kull: "See sõltub Trumpi enda primitiivsuse tasemest, kui sügavale ta on geograafiliselt võimeline minema. Eesti on piisavalt väike tegija, aga välistada ei saa."

Lisaks käis külas Eesti meedialiidu tegevjuht Mart Raudsaar, kellega vaatasime üle värsked andmed Põhjamaade meediafirmade käekäigust ja saime teada, kas lugejate valmisolek hea digitaalse sisu eest maksta on ikka olemas.

Täna hommikul avaldas statistikaamet palgaandmed. Statistikaameti juhtivanalüütiku Karina Valmaga rääkisime palgaralli jätkumisest.

Hommikuprogrammi vedasid ajakirjanikud Tiiu Taal ja Igor Rõtov.