Rahakratt: alguses tahtsin lihtsalt olla miljokas

Rahablogija Rahakratt rääkis saates, et valmistub nüüd uueks arenguhüppeks. Foto: Liis Treimann

Oli üks mees, kellel olid näpud põhjas, nina tilkus ja varbad olid külmad – nii rääkis Rahakratt enda rahablogi algusest, mis on praeguseks paisunud oodatust kordi suuremaks.

Nüüd on eesmärgiks saanud vabadus valida ning teha otsuseid nõnda, et rahamured ei varjutaks otsuseid. „Kui sa pead kodus naisele ütlema, et mis mõttes peab lapsel mähet vahetama, see on alles pooltäis ju – selliseid hetki elus ei taha,“ rääkis Rahakratt investor Toomase saates.

2015. aasta suvel investeerimisega alustades teenis Rahakratt keskmist Eesti palka. Nüüd, neli aastat hiljem on portfell kerkinud 100 000 euroni ning „higivaba sissetulek“ kerkis juulis 2350 euroni.

Saatest kuuleb, kuidas ta siiamaani jõudis, mida ta soovitab algajatele, mis olid suurimad väljakutsed, kes on ta eeskujud, mis on edasised plaanid ja muud.

Kuula saadet siit:

Saadet juhib Kaspar Allik.