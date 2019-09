Skeletoni tehnoloogia edestab ka Teslat

Skeleton Technologiesi tegevjuht Taavi Madiberk. Foto: Liis Treimann

Järgmisel nädalal toimub Äripäeva konverents Äriplaan ning seal esineb ka ettevõtte Skeleton Technologies tegevjuht Taavi Madiberk. Temaga on olnud ikka põhjust rääkida, kuid pikaks intervjuuks oli tal seni alatasa liiga kiire. Nii tuli minna ise Saksamaale Dresdenisse, kus on ka Skeletoni tehas.

Saates räägime Madiberkiga sellest, kuidas õnnestus energiatööstuse tulevikutehnoloogiat tootval Skeletonil siseneda Saksamaa autotööstusesse, milline roll on Skeletonil globaalse soojenemise pidurdamisel ning milline on ettevõtte minevik ja tulevik. Saatejuht on Linda Eensaar.

Kuula saadet siit: