Kas huvi eramajade vastu on kadumas?

Majade turg on korteriturust stabiilsem, erinevalt korteritest püsivad eramute hinnad samal tasemel ega tõuse igal aastal märgatavalt. Huvi oma majas elamiste vastu on inimestel aga olemas ja eelkõige soovitakse uuemat hoonet.

Uus Maa kinnisvarasaade rääkis seekord majade turust. Uus Maa Harjumaa maakler Piret Pall ja Pirita ning Viimsi piirkonna maakler Marek Kirjanen kinnitasid üksmeelselt, et nõudlust jagub ja klient on üsna teadlik sellest, mida ta otsib. Erinevalt korteriostjatest on majatehingute puhul harvad kiired otsustamised ja emotsiooniostud. „Maja käiakse vaatamas vähemalt 3 korda,“ väitis Piret Pall, „Ja vähemalt korra võetakse kaasa ka mõni ehitusspetsialist.“