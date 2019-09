Arktika rikkuste pärast käib suurjõudude vahel võimuvõitlus

Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonna emeriitprofessor Rein Vaikmäe. Foto: Liis Treimann

Saate "Globaalne pilk" teema on võimuvõitlus Arktikas. Räägime sellest, mis riigid kuuluvad Arktika nõukogusse, ning ka sellest, et Eestigi on tahtnud Arktika nõukogu vaatlejariigiks saada.

Samas on Arktika nõukogu liikmed olnud vastu sellele, et nõukogu vaatlejatega liituks Euroopa Liit, mis omakorda näitab, kui pingeline on võimuvõitlus Arktikas. Milles aga sealne võimuvõitlus seisneb, mis võimalused avanevad Arktika sulamisega ja avanemisega ning kui aktiivne on Venemaa Arktika suunal, kuuleb saatest.

Külas on Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonna emeriitprofessor Rein Vaikmäe. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

Kuula saadet siit: