Õigete valikutega jõukaks

Jaak Roosaare rääkis sel nädalal kuulatuimas saates, kuidas ta aktsiaid valib. Foto: Raul Mee

Täpselt valitud aktsiad ja nullist 100 000 eurose portfellini jõudmine pälvisid sel nädalal enim Äripäeva raadio kuulajate tähelepanu. Aga mitte ainult.

Siin on nädala viis kuulatumat saadet Äripäeva raadios.

1. Investor Toomase tund: kuidas valida portfelli õiged aktsiad?

Saade keskendub üksikaktsiate valimisele. Külas käis oma kogemust jagamas finantsvaba investor Jaak Roosaare, kes rääkis oma põhimõtetest väärtpaberite valikul ning avas, kes on tema eeskujud investeerimismaailmas ja mida ta on neilt õppinud.

Saadet juhib Indrek Mäe

Kuula saadet siit:

2. Investor Toomase tund: Rahakratt jõudis nelja aastaga nullist saja tuhandeni

Investor Toomase tunnis käis külas investor, filosoof, heategija ja iidol Rahakratt. 2015. aasta suvel investeerimisega alustades teenis ta keskmist Eesti palka. Nüüd, neli aastat hiljem on portfell kerkinud 100 000 euroni ning „higivaba sissetulek“ kerkis juulis 2350 euroni. Saatest kuuleb, kuidas ta siiamaani jõudis, mida ta soovitab algajatele, mis olid suurimad väljakutsed, kes on ta eeskujud, mis on edasised plaanid ja muud kasulikku ja huvitavat.

Kuula saadet siit:

3. Finantsuudised fookuses: mis on uue pensionikonto head ja vead?

Saates on juttu II pensionisamba muutusega kaasnevatest ohtudest ja samuti võimalustest, mida välja pakutud investeerimiskonto pakub. Saates on külas Luminori pensioniüksuse juht Rasmus Pikani, Luminori investeerimis- ja riskianalüüsi üksuse juht Anton Svortsov ja investor Taavi Pertman. Olulistest näitajatest majanduses annab ülevaate Luminori peaökonomist Tõnu Palm. Saatejuht on Paavo Siimann.

Kuula saadet siit:

4. Uus Maa kinnisvarasaade: kas huvi eramajade vastu on kadumas?

Viskasime saates pilgu majade turule; uurisime, kes ostavad ja kuhu. Rääkisime hindadest: millise raha eest saab tänapäeval endale eramaja osta? Tõime välja inimeste soovid, mida maja ostes kindlasti vajatakse ja mida mitte. Stuudios on Uus Maa kinnisvarabüroo Harjumaa maakler Piret Pall ning Pirita ja Viimsi piirkonna maakler Marek Kirjanen. Saadet juhib Kristi Kool.

Kuula saadet siit:

5. Äripäeva TOP: kuidas lüüa läbi turundusäris?

Sel korral on vaatluse all turunduse valdkonna edetabelid. Seda sektorit aitavad avada reklaamiagentuuride TOPi võitja La Ecwador juht Heily Aavik, Kommunikatsiooniagentuuride TOPi võitja Hamburg ja Partnerid omanik Hannes Hamburg ja agentuuritulu TOPi võitja, digivaldkonnale keskendunud FCR Media juht Kristiina Tukk.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: