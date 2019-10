EV100 pani erasektori filmidesse investeerima

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp rääkis hommikuprogrammis sellest, kuidas filmide rahastamine on muutunud. Foto: Raul Mee

Täna on rahvusvaheline muusikapäev. Hommikuprogrammis rääkisime muusika asemel aga hoopis teisest kultuurivaldkonnast ehk sellest, kas Eesti filmitööstusel on elujõudu pärast EV100 projekte või mitte.

Seda kommenteeris Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. Tema sõnul oli enne EV100 projekti erakapitali osakaal finantseerimises üsna väike, nii et sellest ei tasunud rääkidagi. "EV100 filmid tõid väga suured summad Eesti filmi juurde," sõnas Sepp ja lisas, et riiklik filmidesse panustamine tõi kaasa ka erasektori raha.

"Olukord on väga muutunud – enne ei olnud Eesti filmil Eestis levitajaid. Nüüd levitajad võitlevad filmide pärast, et saada need enda kätte. Nad finantseerivad neid filme n-ö ette ja pärast seda toovad väga suure pauguga Eesti turul välja. Sellist olukorda meil enne ei olnud," sõnas Sepp.

Eelmisel nädalal kiitis valitsus heaks tuleva aasta riigieelarve. Võrreldes nii eelmise aastaga kui ka kevadise riigieelarve strateegiaga on eelarveridadel märkimisväärselt kahanenud majandusministeeriumi investeeringute summa. Miks see nii on, rääkis majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas.

Samuti tutvustas Äripäeva konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv värsket elektroonikatööstuse konkurentsiraportit.

Swedbank Eesti nõukogu otsustas nimetada panga juhatuse esimeheks Olavi Lepa, kes siiani täitis neid ülesandeid kohusetäitjana. Samuti otsustas Swedbank Eesti nõukogu lõpetada lepingu Swedbank Eesti endise juhatuse esimehe Robert Kitiga. Viimase lahkumist kommenteeris Swedbanki uus juht Olavi Lepp.

