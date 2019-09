Swedbank lõpetas Robert Kitiga töösuhte

Endine Swedbanki juht Robert Kitt. Foto: Andras Kralla

Swedbank Eesti nõukogu otsustas nimetada panga juhatuse esimeheks Olavi Lepa ja finantsjuhiks Anna Kõutsi, kes siiani täitsid neid ülesandeid kohusetäitjatena. Samuti otsustas Swedbank Eesti nõukogu lõpetada lepingud kolme senise juhatuse liikmega, teatas pank.

“Muudatused Swedbank Eesti juhtkonnas on langetatud tulevikuvaatest lähtuvalt. Olavi Lepp ja Anna Kõuts on kogenud pangajuhid, kes on Swedbanki arendamisse väga palju panustanud,” ütles Björn Elfstrand, Swedbank Eesti nõukogu esimees.