Siidrimaja perenaine: õunauputus lihtsalt tuleb siidriks teha

Siidrimaja perenaine Kadri Jakobson. Foto: Liis Treimann

Aiad on veel külma sügise algusest hoolimata õuntest lookas. Saab teha mahla, moosi, veinigi, kuid miks mitte ka siidrit, sest ainuõige siidri tooraine ongi õun.

Eesti esimene käsitöösiider jõudis müüki aastal 2015. Kõrvutame selle nüüd sadade aastate pikkuse Prantsuse, Hispaania või brittide siidritraditsioonidega. Kas seda on üldse võimalik teha?

Baltikumi ainus sertifitseeritud pommeljee (pommelier) ehk siidri sommeljee Kaire Jakobson ütleb, et eestlased on õnneks selles vallas nutikad ja kiired tegutsejad ning nelja aastaga on tehtud tohutu areng.

Saade "Kasvupinnas" on salvestatud Siidrimajas ning täpsustame siidrite ja perryde tõelist olemust, aga ka päevakajalisi siidritootjate-tarnijate muresid, näiteks seoses karmistatud alkoholi reklaamiseaduse, aktsiiside tõstmise ja langetamise või suhkruste „Fizz-jookide“ kõrval ellujäämisega. Saatejuht on Linda Eensaar.

Kuula saadet siit: