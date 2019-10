Kaubanduskeskuse katusele mesipuud ja päikesepaneelid

Kaubandusturg on muutuste teel. Aina enam on selge, et kõik vanad ja harjumuspärased mudelid enam ei tööta. Viimasel ajal on uued keskused saanud üsna palju kriitikat. "Kinnisvaratund" arutleb, mida uued võiksid teha teisiti või kas pigem tuleks võtta neid kui oma ajast ees olevaid.

Uus Maa Kinnisvarabüroo partner Mika Sucksdorff ning Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juht Linda Eichler. Foto: Äripäev

Saate külalised olid Cityconile kuuluvate Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juht Linda Eichler ning Uus Maa Kinnisvarabüroo partner Mika Sucksdorff.

Üha enam tuleb välja mõelda, kuidas inimesi keskusesse meelitada, et peale ostmise oleks tal seal ka lõbus. Samal ajal investeerivad keskused iga teatava aja tagant hoone energiasäästu ning tehnoloogiasse.

Saadet juhib Kristi Kool.

Saadet toetab Uus Maa Kinnisvarabüroo.