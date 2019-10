Kellel on õigus Süüriale?

Välisminister Urmas Reinsalu. Foto: Liis Treimann

"Poliitikute töölaua" saates oli seekord teemaks pingeline olukord Põhja-Süürias. Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on otsustanud piirkonda luua n-ö puhvertsooni ja asustada sinna praegu Türgis olevad Süüria sõjapõgenikud. See on aga närviliseks teinud piirkonnas elavad kurdid, kes on liitlase leidnud Süüria presidendis Bashar al-Assadis.

Seda, kas ja kuidas mõjutab olukord Eestit ning milline võiks olla meie välispoliitiline joon, arutasid saates välisminister Urmas Reinsalu, majandusekspert Raivo Vare ning Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo.

Saadet juhtis ajakirjanik Jaanus Vogelberg.

Kuula saadet siit: