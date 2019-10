Pankade kasumid, Eesti Posti saaga ja nadi pension

Eesti ei taga tuleviku eakatele rahalist heaolu ning oma tuleviku kindlustamisel suureneb inimeste enda vastutus, selgub Arenguseire Keskuse uuringust. Foto: PPE/SIPA, Scanpix

Neljapäevases hommikuprogrammis tuli juttu rahanduskomisjoni esimehe Aivar Kokaga (Isamaa), et teha kokkuvõtteid järgmise aasta eelarve esimesest lugemisest.

Mis olid opositisiooni teravaimad kriitikanooled ja millised on valitsuse väljavaated vähendada lähiaastail riigi rahakoti puudujääki? Samuti kohtus Kokk Eesti Posti ja meediaväljaannete esindajatega ning leidis, et Express Posti ja Omniva ühisettevõttel on jumet ja kas Eesti Post võiks sootuks kojukandest loobuda, see selgub intervjuust.

Kolmapäeval teatasid Eesti pangandusturu liidrid Swedbank ja SEB enda majandustulemused, mis on küll endiselt tugevad, kuid mida looritavad nii rahapesuriskid, pensionireform kui ka jahtuv Skandinaavia majandus. Kas pangad peaksid neis tingimustes koguma puhvreid või avama tarbimise turgutamiseks laenuväravad? Sellest rääkisime SEB Eesti tegevjuhi Allan Parikuga.

Miks lõviosa Eesti firmadest vastutustundlikku toimimist fookusse pole võtnud, milliseid ärilisi võimalusi vastutustundlikkus ja selle välja näitamine pakub ning kuidas sellega mittetegelemine äri takistab, sellest rääkisime Sustinere ühe omaniku ja juhi Marko Silleriga.

Arenguseire Keskuse juhi Tea Daniloviga rääkisime aga sellest, mida teha, et pension tuleks niru asemel korralik.

Kas tasuta kõrgharidus on või ei ole täitnud oma eesmärki, sellest tegime juttu Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhi Eleri Pillirooga.

Hommikuprogrammi vedasid Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.